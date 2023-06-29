38-летнего жителя Ижевска осудят за изнасилование женщины в Устиновском районе города

Обвиняемый признал вину Фото: Амир Закиров

38-летний ижевчанин отправится на скамью подсудимых за изнасилование, совершенное им в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Ночью 19 сентября 2006 года недалеко от автостоянки в Устиновском районе Ижевска мужчина напал на незнакомую ему 27-летнюю потерпевшую, а затем украл у нее деньги.

В ноябре 2006 года производство по уголовному делу было приостановлено из-за того, что личность обвиняемого не удалось установить. Но поиски все равно продолжились. В 2023 году была назначена молекулярно-генетическая экспертиза биологических следов, по результатам которой был обнаружен брат обвиняемого, ранее состоявшего на учете из-за кражи. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, данную информацию незамедлительно передали оперативным сотрудникам, которые и задержали обвиняемого. При исследовании анализов задержанного было выявлено полное совпадение с биологическими следами, оставленными на одежде потерпевшей на момент изнасилования.

Несмотря на то, что с преступления произошло более 16 лет, женщина узнала мужчину. В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

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