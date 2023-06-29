15-летнюю девушку вовлекли в проституцию две жительницы Ижевска

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в организации проституцией перед судом предстали 21-летняя и 31-летняя местные жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В период с ноября 2021 по апрель 2022 года женщины арендовали в доме на улице Орджоникидзе квартиру и открыли в нем бордель с проститутками под видом массажного салона. Для работы в притоне обвиняемые привлекли несколько девушек в возрасте от 15 до 23 лет.

Женщин признали виновными по части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних) и части 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией совершенное в отношении несовершеннолетнего). Одну из обвиняемых приговорили к 3,6 годам лишения свободы условно, а другую – к 2 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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