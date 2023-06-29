Конкурс на должность главы Ижевска пройдет 24 августа

Кандидатам нужно подготовить кампании по развитию Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

29 июня депутаты Гордумы Ижевска на очередной сессии объявили старт конкурса на пост главы муниципалитета.

Требования к кандидатам заявили следующие:

– высшее образование

– знание Конституции России, а также федерального и регионального законодательства

– возраст старше 21 года

– опыт и наличие навыков в руководстве.

Прием заявок для участия в конкурсе проводится в 5 июля по 7 августа. Претенденты на пост градоначальника должны подготовить кампанию развития города. Затем 24 августа пройдет заседание конкурсной комиссии, на которой определятся кандидаты с лучшими результатами.

Отметим, что в состав конкурсной комиссии вошли председатель Гордумы Фарит Губаев, его заместители Андрей Зюзин и Николай Швецов, руководитель фракции КПРФ Кирилл Александров, руководитель фракции ЛДПР Алексей Кузнецов и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Гарипов. Еще 6 членов комиссии назначит глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил о своем досрочном уходе 26 мая. Позднее он объяснил, что это решение связано с переходом на новое место работы.

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