8-летний мальчик из Глазова помог упавшему без сознания пенсионеру на улице

Сейчас мальчика называют «Максим-спасатель». Фото: Инесс Абашева

8-летний мальчик Максим из Глазова всего за пару часов стал героем целого города. В тот день первоклассник отправился на прогулку, прихватив с собой велосипед. Катаясь на пустыре, он вдруг увидел лежащего на земле пожилого мужчину, а рядом с ним – палки для скандинавской ходьбы. Максим не растерялся и тут же поехал звать на помощь.

«Он домчался до перекрестка, увидел двух женщин, которые стояли рядом со светофором, и рассказал им всю историю. Обратно к дедушке он поехал уже вместе с ними», – рассказывает мама Максима Лариса Селиверстова.

Женщины осмотрели дедушку и вызвали скорую помощь. Приезда врачей они дожидались все вместе, не оставляя мужчину без присмотра. Приехавшие медики измерили пенсионеру давление и отвезли его домой.

Фото: Инесс Абашева

Новость о спасении дедушки разлетелась по соцсетям в мгновение ока – сейчас друзья и семья называют мальчика не иначе как «Максим-спасатель». Интересное совпадение, но папа первоклассника работает в МЧС.

«В тот день муж уезжал к своей сестре в Киров. Когда Максим рассказал о случившемся, не могла не поделиться тем, что пока Сережа отдыхает, его сын спасает людей», – поделилась Лариса.

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