Движение транспорта на Авангардной улице в Ижевске перекроют на 4 дня

Работы пройдут с 29 июня по 2 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 29 июня по 2 июля в Ижевске ограничат движение транспорта на Авангардной улице. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения введут на одной полосе дороги ближе к зданию Удмуртская, 304и. В указанный период энергетики устранят нарушения на теплотрассе. На время работ на участке временно установят дорожные знаки и ограждения. Жителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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