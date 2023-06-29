Крупный пожар произошел на Воткинском шоссе в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

29 июня, в 15:00 многие ижевчане заметили черный дым в небе над металлургическим комплексом. Как объяснили в пресс-службе МЧС Удмуртии, недалеко от дома №298 на Воткинском шоссе загорелась резина.

По приезде на место происшествия, пожарные увидели объятые огнем горы мусора и резины. Ликвидацию открытого горения объявили уже в 15:29. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства пожара не сообщаются.

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