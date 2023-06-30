Жительница Удмуртии отправится в колонию за удар кастрюлей по голове сожителя

Потерпевший получил легкий вред здоровью Фото: Константин ИВШИН

В Якшур–Бодьинском районе местная жительница предстала перед судом за нападение на сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения развязала ссору с сожителем. В ходе конфликта обвиняемая схватила эмалированную кастрюлю и ударила ей по голове мужчины. Врачи квалифицировали полученные потерпевшим травмы как легкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и приговорил к 10 месяцам в колонии-поселении. Обвиняемую взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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