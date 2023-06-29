Много мусора и зелень: в каком состоянии находятся малые реки Ижевска

Состояние малых рек в Ижевске. Фото: Алена Юрьева, Наталья Зиятдинова

В Ижевске крупных рек нет, а вот мелких водоемов предостаточно. Увы, особого предмета для гордости они не представляют. Пространства, где можно было бы гулять и наслаждаться природой, по факту заброшены. «Комсомолка» прошлась по трем самым известным малым рекам Ижу, Карлутке и Подборенке и показывает, как они выглядят.

Иж

Река, с которой по сути начался город. Она заходит в Ижевск с северо-запада, образует пруд и дальше идет на юг города. Находится она под уютной сенью деревьев. В некоторых частях ее пересекают мосты, которые вполне могли бы быть живописными. Но вид портят горы мусора.

Гора мусора под мостом в районе улицы Маяковского. Фото: Наталья Зиятдинова

Подборенка

Практически центр города. Когда-то здесь активно проводили субботники, и вообще территории в прошлом уделяли много внимания. Поэтому мы надеялись увидеть территорию речки Подборенки более-менее ухоженной. Но, видимо, энтузиазм у активистов иссяк – вид Подборенки разочаровал.

Место могло бы быть уютным, но… Фото: Алена Юрьева

У берегов скопились кучи мусора. А прямо посреди реки плывут доски.

Груды мусора у берегов. Фото: Алена Юрьева

Вода тоже завалена мусором. Фото: Алена Юрьева

Мусор лежит и вокруг реки. Фото: Алена Юрьева

Карлутка

Эта речка берет начало от Буммаша, а затем идет по Индустриальному району в сторону Первомайского и впадает в Позимь. Речка больше напоминает ручей, который к тому же местами выглядит пересохшим. Тем не менее река для города важная: именно с ней связана одна из городских легенд про ижевских крокодилов – якобы когда-то они здесь водились. Вот в каком она состоянии – кадры сделаны из разных точек.

Мусор у берега. Фото: Алена Юрьева

Фантики и обертки от еды вдоль берега Карлутки. Фото: Алена Юрьева

А это кадр у Березовой рощи, которую в этом году благоустраивают. Прямо в реку бросили покрышку. Фото: Алена Юрьева

Кстати, по поводу Березовой рощи. В этом году ее благоустраивают. Изначально предполагалось, что вдоль Карлутки появится набережная. Но от этого плана отказались.

«Было принято решение вместе с минстроем, что набережная не нужна. Очень некрасивое место, на которое планировалось потратить много денег. При этом она не несла ни архитектурного, ни эстетического смысла», – говорил тогда Игорь Наумов, замначальника по производству Службы благоустройства и дорожного хозяйства города.

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