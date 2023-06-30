4 года лишения свободы дали жителю Удмуртии, который постоянно бил 12-летнюю девочку

Мужчина постоянно избивал ребенка на протяжении четырех лет Фото: Амир Закиров

В Удмуртии вынесли приговор 36-летнему мужчине, который постоянно истязал 12-летнюю дочку своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Насилие длилось с июля 2018 по декабрь 2022 года. Мужчина избивал ребенка по любому поводу. Он бил ее даже кочергой или шлангом.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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