10-летний мальчик утонул на реке в Удмуртии

Ребенка из воды достали очевидцы
Фото: Анастасия Захарова
29 июня в селе Тыловай в Удмуртии произошла ужасная трагедия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Мальчик 2013 года рождения приехал в гости к родственникам и отправился прогуляться до местной речки. Судя по всему, ребенок решил искупаться и утонул. Из воды его достали очевидцы.
Как сообщают в ведомстве, это уже третий случай гибели несовершеннолетних на водоемах в этом сезоне.
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