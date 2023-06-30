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НовостиОбщество30 июня 2023 5:19

10-летний мальчик утонул на реке в Удмуртии

Ребенок приехал в гости к родным
Софья Кель
Ребенка из воды достали очевидцы

Ребенка из воды достали очевидцы

Фото: Анастасия Захарова

29 июня в селе Тыловай в Удмуртии произошла ужасная трагедия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Мальчик 2013 года рождения приехал в гости к родственникам и отправился прогуляться до местной речки. Судя по всему, ребенок решил искупаться и утонул. Из воды его достали очевидцы.

Как сообщают в ведомстве, это уже третий случай гибели несовершеннолетних на водоемах в этом сезоне.

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