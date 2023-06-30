Что известно об утонувшем 9-летнем ребенке в Удмуртии

Тело мальчика из воды достали очевидцы. Фото: СУ СК России по Удмуртии

СУ СК России по Удмуртии занялось расследованием дела по факту гибели 9-летнего мальчика на речке в селе Тыловай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ребенок приехал из Ижевска в гости к родственникам. Вечером 29 июня мальчик отправился на речку и погиб. Его тело из воды достали очевидцы.

По предварительным данным, ребенок погиб из-за утопления. В рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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