20 тысяч работников планируют привлечь на Концерн «Калашников» в ближайшие 5 лет

До конца 2023 года на предприятие планируют трудоустроить еще 2 тысячи человек Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с руководством «Концерн Калашников» стратегию привлечения кадров на предприятие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах директора Концерна Алана Лушникова до конца 2023 года привлечь на предприятие две тысячи сотрудников, а в ближайшие 5 лет – 20 тысяч человек.

«Эффективное взаимодействие между концерном и правительством Удмуртии является одной из гарантий безукоризненного исполнения Гособоронзаказа. От того, как у нас обстоят дела «дома», а Удмуртия – это наш дом, зависит благополучие и настроение людей, а значит, в конечном итоге и их хорошая работа на благо страны, особенно в нынешние непростые времена. И с этой точки зрения у нас с руководством республики имеется полное взаимопонимание», – заявил Алан Лушников.

В рамках стратегии предприятия развитие уже существующих контактов с техникумами региона. В том числе, целевой набор, производственная практика студентов и стипендии от завода. Это поможет привлечь на Концерн сотрудников, когда они еще находятся на этапе обучения и лишь выбирают место будущей работы.

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