9-летний ребенок получил травмы в ДТП на Казанской улице в Можге

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 июня, в 12:40 на Казанской улице в Можге произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

50-летняя женщина за рулем «Лады Калина» сбила 9-летнего ребенка в детском автомобиле-каталке, который внезапно выехал на проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает о необходимости объяснения детям ПДД.

«Не оставляйте детей без присмотра и не показывайте им такой пример поведения на дороге, который может привести к необратимым последствиям и стоить жизни вашему ребенку!» – предостерегают в ведомстве.

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