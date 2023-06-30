Водитель легковушки сбил 11-летнего мальчика на электросамокате в Ижевске

Причины аварии устанавливаются. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

30 июня, в 12:45 на улице 9-е Января в Ижевске произошло ДТП с подростком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

11-летний мальчик на электросамокате угодил под колеса Kia Spectra под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

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