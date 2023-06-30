16 млн саженцев хвойных деревьев засадили в лесах Удмуртии

Фото: https://t.me/udalov_mpr

В 2023 году в лесах Удмуртии высадили более 16 млн саженцев хвойных деревьев. Об этом сообщает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Денис Удалов.

Сейчас специалисты занимаются агротехническим уходом за высаженными деревьями, в том числе рыхлением почвы и удалением сорняков.

«Провели такие работы уже на площади 5312 гектаров — это почти 40% от годового плана. Напомню, что проведение уходов является залогом хорошей приживаемости и роста новых лесов», – сообщает Удалов.

Отметим, что все работы проходят в рамках нацпроекта «Экология».

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