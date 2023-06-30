Режим ЧС введут в Удмуртии с 3 июля

Минсельхоз Удмуртии будет осуществлять мониторинг обстановки Фото: Константин ИВШИН

Режим чрезвычайной ситуации введут в Удмуртии с 3 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Решение правительства связано с почвенной засухой и угрозой материальных потерь от уничтожения посевов. Руководителем ликвидации ЧС назначена председатель регионального правительства Ольга Абрамова. Минсельхозу республики поручено осуществлять мониторинг обстановки.

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