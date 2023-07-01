Врач рассказала о причинах укачивания в транспорте

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От укачивания страдают 30% взрослых. Об этом в интервью RT заявила кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская. Тяжесть проявления симптомов – головокружение, тошнота, рвота, потливость, усталость и вялость – зависит от индивидуальных особенностей.

«У малышей из-за функциональной незрелости вестибулярного аппарата показатель существенно выше – 60%. У половины детей к 12-16 годам симптомы укачивания исчезают», - заявила врач.

Что может стать причиной укачивания еще? Например, слишком плотная еда, алкоголь и курение.

«За пару часов до поездки перекусите чем-то легким, например овощным салатом или йогуртом без сахара. А вот отказываться от еды совсем не стоит: голод только усилит тошноту во время поездки. Каждые час-два рекомендуется съедать, например, порцию овощей или фруктов. Если предстоит дальняя дорога на автомобиле, желательно каждый час делать остановку, чтобы подышать свежим воздухом, прогуляться».

По словам эксперта, перед дневной поездкой нужно хорошо отдохнуть: поспать 7-8 часов. В транспорте лучше занимать место с наименьшей амплитудой движения – это в средней части судна, самолета или автобуса. В машине меньше всего укачивает на переднем сиденье.

«Положение тела тоже может повлиять на самочувствие: зафиксируйте голову – в этом поможет дорожная подушка или специальный воротник, откиньте кресло и примите положение полулежа или лежа», - подчеркнула Демьяновская.

Врач рекомендует двигаться плавно, не стоит резко менять положение тела. Также не стоит рассматривать объекты, мелькающие за окном. Лучше зафиксировать взгляд на горизонте или вообще закрыть глаза.

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