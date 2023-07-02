Ограбление со сдачей: житель Удмуртии украл у школьницы 1200 рублей

Фото: архив КП
В Воткинске мужчина ограбил 8-летнюю школьницу. В полицию обратилась мама девочки, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Девочка пошла в магазин за подарком для своей сестры. На ул. 1-е Мая к ней подошел незнакомый мужчина и попросил 40 рублей. Та достала кошелек, но мужчина, увидев деньги покрупнее, вытащил 1200 рублей и ушел.
Девочка догнала его и попросила вернуть деньги. Воришка вернул ей только 200 рублей.
Девочка рассказала обо всем маме, та обратилась в полицию.
Мужчину задержали. Им оказался 55-летний неработающий, ранее судимый за такие же преступления местный житель. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
За украденную у девочки 1000 рублей он может провести за решеткой до 4 лет.
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