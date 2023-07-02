Новое оборудование появилось в двух сельских учреждениях культуры в Удмуртии

Также появилась офисная техника. Фото: архив редакции

В двух сельских учреждениях культуры Удмуртии появилось новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В сельский информационно-культурный центр Якшур-Бодьи закупили звукоусиливающую аппаратуру, технику в офисы и мебель. За прошлый год здесь провели более 560 мероприятий, количество посетителей которых составило около 57 тыс. человек.

Также в Селтинском районном ДК появились звукозаписывающие устройства.

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