Стоимость питания в детских садах Ижевска составила 100 рублей

В рационе детей появилась брюссельская капуста, мясо кролика, тыква и другие продукты. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

После того, как родительская плата за детский сад увеличилась, выросла и средняя стоимость детского питания – с 90 до 100,34 рублей. Теперь в меню воспитанников появилось больше овощей, фруктов, кисломолочных продуктов и сладостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Также появилась новая технологическая карта с блюдами для детей, которым необходимо особое питание – добавили цветную и брюссельскую капусту, индейку, кольраби, тыкву и другие продукты.

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