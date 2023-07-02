73 миллиона рублей выделят на развитие молодежной политики в Удмуртии в рамках нацпроекта

Всего субсидии распределили по 47 регионам. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

На развитие молодежной политики в Удмуртии направят 73 миллиона рублей в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Возможность появилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Образование». Удмуртия вошла в топ-10 регионов по количеству набранных в конкурсе баллов – 129

«Благодаря победе в конкурсе программ комплексного развития «Регион для молодых» в Удмуртской Республике будет открыто и отремонтировано пять молодежных центров в Шарканском, Сарапульском, Ярском, Вавожском и Балезинском районах. Также благодаря субсидии станет возможным проведение мероприятий для молодежи», – рассказал Алексей Выстребов, руководитель Агентства по молодежной политике Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

2 тысячи рулонов льнотресты загорелись на производственном кооперативе в Удмуртии

За негативный комментарий в соцсети жителю Ижевска грозит срок до 5 лет лишения свободы

Жители Ижевска организовали 5 фиктивных браков для незаконной миграции иностранцев