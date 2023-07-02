Оставленные без присмотра угли и зола стали причиной пожара в селе Удмуртии

Площадь пожара составила 11 кв. м. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Вечером 1 июля около 17:10 загорелся дровяник местного хозяйства в селе Ягул Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огнем сожжена постройка площадью 6 кв. м и поврежден металлический забор на 5 кв. м.

По предварительной информации, причиной пожара послужила оставленные без присмотра зола и угли в дровянике.

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