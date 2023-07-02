Врач рассказал, что у мужчин выше вероятность рака дыхательной системы

У мужчин чаще встречается рак легких, трахеи и бронхов. Фото: архив редакции

Онкологические заболевания дыхательной системы чаще встречаются у мужчин. Об этом в интервью RT рассказал заместитель главврача по лечебной части Максим Астраханцев.

«Среди мужчин в 2022 году наибольший уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) отмечен по локализациям: трахея, бронхи, легкое (14%), желудок (13%), поджелудочная железа (12%). С 2020 года заболеваемость ЗНО желудка среди пациентов клиники снизилась на 5%, по трахее, бронхам, легким – на 4%», – рассказал врач.

В 2022-м году рост заболеваний пришелся на прямую кишку – 9%, предстательную железу – 8% и почки – 5%.

По словам эксперта, в 2021 году злокачественные новообразования чаще всего были обнаружены на дыхательной системе – 17%, далее уже предстательная железа – 16% и кожа – 10%.

Женщины же по большей части страдают от рака молочной железы – 23%, кожи, тела матки и ободочной кишки.

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