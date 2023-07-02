Двое жителей Ижевска подделали документы для заполучения квартир умерших

Им предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Троих жителей Удмуртии признали виновными в подделке документов для получения квартир умерших собственников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В 2020-м году один из злоумышленников узнал о смерти собственницы квартир в Агрызе и Ижевске, которая не имела наследников. Для того, чтобы получить эту недвижимость, мужчина обратился за подделкой документов к знакомому юрисконсульту. Женщина внесла в документы ложные сведения, что мужчина является внуком погибшей. По этим бумагам мошенник стал собственникам, а после продал квартиры.

Такую же аферу они провернули с другой квартирой в Ижевске, но уже оформили родственником своего знакомого.

Сумма ущерба администрации городов – 5,2 млн. рублей.

Также мошенники под предлогом родства с умершей женщиной получили ее пенсию суммой в 45 тыс. рублей.

Злоумышленники отправятся отбывать срок – до 10 лет лишения свободы.

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