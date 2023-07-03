Погода на день: 3 июля в Ижевске переменная облачность и +26 °С

Возможны небольшие дожди Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 3 июля. Пора с новыми силами начинать рабочую неделю.

В столице Удмуртии в течение дня ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +26 °С. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Ночью до +15 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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