Погода на день: 3 июля в Ижевске переменная облачность и +26 °С

Возможны небольшие дожди
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 3 июля. Пора с новыми силами начинать рабочую неделю.
В столице Удмуртии в течение дня ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +26 °С. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Ночью до +15 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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