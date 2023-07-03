Жителя Удмуртии ожидает год в колонии поселения за угрозу убийством

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
61-летнего жителя Удмуртии признали виновным в угрозе убийством своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, еще в декабре 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору со своей сожительницей. Во время конфликта мужчина напал на нее и начал душить, угрожая довести дело до конца и убить женщину.
«Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении. Мужчина взят под стражу в зале суда», – говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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