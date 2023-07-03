Жителя Удмуртии ожидает год в колонии поселения за угрозу убийством

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

61-летнего жителя Удмуртии признали виновным в угрозе убийством своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, еще в декабре 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору со своей сожительницей. Во время конфликта мужчина напал на нее и начал душить, угрожая довести дело до конца и убить женщину.

«Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении. Мужчина взят под стражу в зале суда», – говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

73 миллиона рублей выделят на развитие молодежной политики в Удмуртии в рамках нацпроекта

Оставленные без присмотра угли и зола стали причиной пожара в селе Удмуртии

Жители Ижевска организовали 5 фиктивных браков для незаконной миграции иностранцев