Год лишения свободы в колонии получит житель Удмуртии за угрозу убийством

Мужчина душил женщину, угрожая убийством Фото: Сергей ГРАЧЕВ

61-летний житель Кизнерского района Удмуртии обвиняется в угрозе убийством сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал душить женщину и грозился ее убить. Мировой суд принял мнение государственного обвинителя о намерении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год в колонии-поселении.

Приговор в силу не вступил.

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