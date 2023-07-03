Год лишения свободы в колонии получит житель Удмуртии за угрозу убийством

Мужчина душил женщину, угрожая убийством
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
61-летний житель Кизнерского района Удмуртии обвиняется в угрозе убийством сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В декабре 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал душить женщину и грозился ее убить. Мировой суд принял мнение государственного обвинителя о намерении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год в колонии-поселении.
Приговор в силу не вступил.
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