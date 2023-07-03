Более 370 тысяч рублей украли мошенники у сельхозпредприятия в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Сельскохозяйственная организация в Глазовском районе стала жертвой мошенничества в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Осенью 2022 года предприниматель заключил договор на покупку трактора с организацией из Пермского края. После того как потерпевший отправил деньги, так называемый продавец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 370 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полицейским удалось найти руководителя организации, которая должна была отправить трактор. На допросе мужчина объяснил, что открыл предприятие несколько лет назад по просьбе товарища. По факту поставкой техники он не занимается, а работает на мойке автомобилей. Сейчас стражи порядка устанавливают причастные к преступлению лица.

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