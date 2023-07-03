В Ижевске начался второй этап обработки городских кладбищ от клещей

Первый этап обработки кладбищ Ижевска прошел весной. Фото: Акеев

Сегодня, 3 июля, в столице Удмуртии начался второй этап обработки городских кладбищ от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядчик начал обработку с территорий Южного и Кенского кладбищ, следующие на очереди – Хохряковское и Западное кладбища. Далее специалисты обработают остальные кладбища города.

Первый этап обработки городских кладбищ прошел в апреле и мае.

«Проверка показала, что работы подрядчиком были выполнены в полном объеме. Более того, в рамках первого этапа были повторно обработаны от клещей территории Западного, Южного и Кенского кладбищ», – сообщают в руководстве города. Отметим, что работы проходят только при благоприятных природных условиях.

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