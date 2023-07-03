Жильцы 153 домов Ижевска останутся без горячей воды до 17 июля

Испытания продлятся две недели Фото: Мария Бакланова

В период с 4 по 17 июля в столице Удмуртии пройдет 15 этап гидравлических испытаний труб. Согласно графику работ энергетиков на сайте филиала «Т Плюс» в Удмуртии, без горячей воды останутся жильцы 153 домов.

Так, подачу ГВС приостановят по следующим адресам:

Краева 21, 25, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 50

Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172

Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а

Карла Либкнехта 59, 61, 63, 65, 67, 69

Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 221а, 235

Ленина 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 32а, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Орджоникидзе 36, 42, 52а

Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100

Пушкинская 158, 162, 162а, 164, 182, 184, 186

Советская 16, 18, 20, 22Б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38

Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

Отметим, что одновременно с этим этапом испытаний в городе пройдут еще два – до 11 июля подачу горячей воды приостановили в более чем 200 домах Ижевска.

Напомним, этим летом энергетики проверят 226,5 км магистральных трубопроводов и 651,5 км квартальных трубопроводов отопления. Работы должны закончить до 22 августа.

Отметим, что максимальный срок отключения ГВС – это две недели. Ранее «Комсомолка» писала, куда нужно обращаться жильцам, если эти сроки превышаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители Ижевска организовали 5 фиктивных браков для незаконной миграции иностранцев

Двое жителей Ижевска подделали документы для заполучения квартир умерших

Закупиться впрок или найти аналог: на что нужно обратить внимание в аптеке