Погода на неделю в Ижевске: жара пришла в республику и принесет +31 градус

Дожди ожидаются к выходным Фото: Амир Закиров

Начало июля подарит жителям Удмуртии летний зной, а вот дожди, по которым мы в этом году скучаем, придут в Удмуртию только к концу недели. Все пять рабочих дней нас ждет по-настоящему летняя жара, а к выходным температура воздуха достигнет +31 градуса.

«Комсомолка» расскажет подробнее о погоде на каждый день. В понедельник, 3 июля, столбик термометра в Ижевске днем поднимется до +26°С, по данным Удмуртского гидрометцентра, возможны дожди, ливни, грозы. Температура воздуха ночью составит около +15°С.

Во вторник, 4 июля, по данным Росгидрометцентра, в столице региона ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +29°С, ночью до +17 °С. При этом сервис Яндекс.Погода настаивает на ясной погоде и отсутствии осадков. Температура воздуха составит от +26 °С до +28°С. Ветер западный около 3 м/с.

В среду, 5 июля, в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода. Росгидрометцентр и сервис Яндекс.Погода единодушны и обещают +27 … +29 °С днем, а ночью до +17 °С. Ветер северный 2 м/с.

В четверг, 6 июля, синоптики обещают облачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +27…+29 °С, а ночью опустится до +15°С. В течение суток ветер сменится с северного на северо-западный со скоростью 2-3 м/с.

В пятницу, 7 июля, по данным сервисов Яндекс.Погода и Гидрометцентр, в Ижевске будет облачная с прояснениями погода, но осадков можно не ждать. При этом столбик термометра в дневное время продолжит подниматься до +29…+30 °С. Ночью жара немного спадет до +17 °С.

В субботу, 8 июля, обещает Росгидрометцентр, в Ижевск могут вернуться дожди. Днем воздух прогреется до +30 °С. Ночью дождь продолжит идти, а температура воздуха опустится до отметки +18 °С.

В воскресенье, 9 июля, будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, это самый жаркий день недели. Так, температура воздуха в первой половине дня составит от +27 °С до +31 °С. Дожди усилятся. Ночью похолодает до +18 °С. Юго-западный ветер сменится на северо-восточный, его скорость составит около 1-4 м/с.

Отличной вам недели, ижевчане!

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