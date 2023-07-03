700 метров канализационной трубы заменят на улице Ленина в Ижевске

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Во дворе дома №17 на улице Ленина в Ижевске проходит замена канализационных сетей. Как сообщает пресс-служба администрации города, «Ижводоканал» обновит более 700 метров трубы.

«Во избежание неудобств для жителей дома и для минимизации нарушения благоустройства двора используются бестраншейные технологии: специальным оборудованием частями разрушается устаревшая чугунная труба, и вместо нее специалисты без задержек устанавливают короткие трубные модули или полимерную трубу», – объяснили в руководстве города.

При использовании этого метода работы удается проводить без отключения системы водоотведения в ближайших домах. Ремонт выполняется в рамках инвестиционной программы «Ижводоканала». Общая стоимость ремонта оценивается в более чем 15 млн рублей.

На данный момент специалисты выполнили уже около трети работ. Сдать объект планируется в конце августа.

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