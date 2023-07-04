70-летнюю женщину из Удмуртии обвиняют в незаконном хранении боеприпасов

Пожилую женщину осудят за хранение взрывчатых веществ. Фото: Сергей Грачёв

70-летнюю жительницу Игринского района Удмуртии обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина хранила в своем доме четыре коробки и три металлических банки пороха, а также 50 патронов. Разрешения на хранение у нее не было.

Уголовное дело направили суд . За данное преступление ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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