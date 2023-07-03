Девять жителей Удмуртии осмотрели врачи из-за птичьего гриппа

Симптомы заболевания не выявили ни у одного обследуемого Фото: Мария Бакланова

Из-за карантина по вирусу высокпатогеннтого гриппу Игринском районе медики осмотрели 9 человек. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Все осмотренные являются сотрудниками ветслужбы, каждый из них отбирал материалы для исследования в лабораториях. К счастью, по данным врачей, ни один специалист не заразился.

Напомним, 1 июля 2023 года в Игринском районе на карантин закрыли сразу 9 деревень и село. Причиной этому стало выявление нового очага высокопатогенного птичьего гриппа. Первая вспышка вируса была зарегистрирована в начале мая в Глазове. Затем вирус зарегистрировали в Ижевске, Кезу и в Красногорском районе. На данный момент специалисты изъяли и уничтожили 26 093 голов птиц и 43 515 яиц.

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