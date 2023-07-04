40-летнего жителя Ижевска убили в квартире на улице Драгунова

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

2 июля в квартире дома на улице Драгунова в Ижевске было обнаружено тело 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По подозрению в убийстве задержан 41-летний мужчина без определенного места жительства, которого потерпевший пустил к себе пожить. Вместе товарищи систематически распивали спиртное, что в один день привело к конфликту. По данным следствия, в ходе ссоры подозреваемый жестоко избил мужчину, а затем собрал свои вещи и ушел из квартиры. От полученных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия.

В рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) стражи порядка осмотрели место трагедии, а также назначили медицинскую и криминалистическую судебные экспертизы. Сейчас собираются документы, позволяющие заключить подозреваемого под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Всероссийский хоккейный турнир организуют в память о погибшем 13-летнем хоккеисте из Удмуртии

Девять жителей Удмуртии осмотрели врачи из-за птичьего гриппа

5 фактов о главном корпусе Оружейного завода Ижевска, которые вы не знали