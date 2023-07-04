Всероссийский хоккейный турнир организуют в память о погибшем 13-летнем хоккеисте из Удмуртии

Кирилл Тукмачев. Фото: @id379019321

Детский Всероссийский хоккейный турнир проведут в честь погибшего под колесами мусоровоза 13-летнего хоккеиста Кирилла Тукмачева. Об этом на своей страничке в социальной сети рассказал бывший тренер мальчика Александр Анастасин.

«Кирилл прожил маленькую, но светлую, бурную жизнь. Он был добрым, веселым, голубоглазым мальчиком, который бредил хоккеем. Его глаза просто горели и сияли, когда он говорил о своем любимом виде спорта», – вспоминает Александр.

На коньки Кирилл встал еще в три года, и с тех пор лед стал его страстью. Юный хоккеист мечтал связать свою жизнь с этим видом спорта – сначала выиграть кубок «Стенли», а затем и самому стать тренером и учить играть в хоккей.

За свою карьеру Кирилл сменил несколько хоккейных команд, но по словам его тренера всегда и везде был «зажигалочкой» – находил общий язык и с тренером, и с другими спортсменами.

«Он был примером подражания для всех юных хоккеистов», – заключил Александр.

Напомним, 21 июня жизнь Кирилла оборвалась – мальчик отправился прокатиться на велосипеде и угодил под колеса мусоровоза. От полученных травм спортсмен скончался на месте.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

70-летнюю женщину из Удмуртии обвиняют в незаконном хранении боеприпасов

Девять жителей Удмуртии осмотрели врачи из-за птичьего гриппа

5 фактов о главном корпусе Оружейного завода Ижевска, которые вы не знали