Движение транспорта на Набережной ограничат в Ижевске 7 июля

Фото: администрация Ижевска

7 июля с 17.00 до 20.30 на Набережной им. Зодчего Дудина в Ижевске ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ограничения введут на участке от Милиционной улицы до участка дороги с установленными ограничениями движения в направлении Береговой улицы. В указанный период на участке пройдет фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Конфликт ГКБ №6 и экс-мэра Ижевска Дениса Агашина урегулирован

Всероссийский хоккейный турнир организуют в память о погибшем 13-летнем хоккеисте из Удмуртии

Волонтеры из Удмуртии спасли от смерти тяжело раненную собаку с перерезанным горлом