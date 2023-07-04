Конфликт ГКБ №6 и экс-мэра Ижевска Дениса Агашина урегулирован

Ранее Агашин обследовался у семейного врача в ГКБ №6 в Ижевске Фото: Архив КП

Нашумевший на всю страну конфликт между экс-мэром Ижевска Денисом Агашиным и ГКБ №6 разрешен. Об этом сообщают наши коллеги из «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на председателя регионального правительства Ярослава Семенова.

«Да, нам известно об этой ситуации. Недопонимание между ижевским предпринимателем Денисом Агашиным и руководством одной из государственных больниц города было связано с отсутствием конструктивного диалога и вмешательством сторонних лиц, заинтересованных в раздувании конфликта. В настоящий момент стороны открыто и спокойно пообщались, достигли взаимопонимания, имущественных или каких-либо иных претензий друг к другу не имеют», — прокомментировал Семенов.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Денис Агашин написал письмо руководству городской больницы, в котором просил вернуть купленные им для кабинета семейного врача пластиковые окна, двери и натяжные потолки. Связано это было с прекращением обслуживания в этом кабинете.

Однако по словам самого Агашина, единственным требованием предпринимателя после увольнения его лечащего врача было возвращение его медицинской карты.

«Никаких конфликтов у меня лично с руководством ГКБ №6 нет. Я не знаю, кому было нужно устраивать такую провокацию. Уверен, те, кому это положено, разберутся в этой ситуации», – сказал Агашин.

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