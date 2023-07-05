174 тыс. рублей украли мошенники у жителя Ижевска под предлогом заказа проститутки

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске у 52-летнего местного жителя мошенники украли 174 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина нашел в интернете сайт по предоставлению интимных услуг и выбрал на нем анкету понравившейся девушки. После этого потерпевшему позвонил неизвестный, представился менеджером и заявил, что из-за ошибки мужчины на сайте была заблокирована онлайн-касса. Для восстановления работы портала потерпевшему нужно было отправить деньги.

Мужчина выполнил требования «менеджера» и лишь после этого понял, что стал жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

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