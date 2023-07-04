Константин Сунцов становится постпредом главы Удмуртии при президенте РФ

Ранее Сунцов занимал пост первого заместителя председателя правительства Удмуртии Фото: Ильяс Бекмансуров

4 июля стало известно о назначении Константина Сунцова на должность постпреда главы Удмуртии при президенте России. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Достаточно сказать о том, что рост поступлений налогов от малого и среднего бизнеса стал рекордным, и количество предпринимателей становится больше. Это заслуга, конечно же, Сунцова», – сообщает Бречалов.

Напомним, ранее должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России занимал Сергей Смирнов. Но в связи с поступлением нового рабочего предложения чиновник принял решение сложить полномочия.

СПРАВКА:

Родился 19 июня 1981 г. в Ижевске. Окончил ИжГТУ в 2005 году.

2004-2009 гг. – работа в ОАО «Ижсталь».

2009-2012 гг. – заместитель директора ООО «СМК».

В 2012-2014 гг. – заместитель директора ООО «СМК-Феликс».

2016-2018 гг. – директор ООО «Арсенал».

2018 г. – заместитель главы администрации города Ижевска по инвестиционному развитию.

С 1 декабря 2020 г. – и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии.

2021г. – Первый заместитель председателя правительства Удмуртии.

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