Двое мужчин пострадали при воспламенении газа в Удмуртии

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4 июля, в 12:00 в поселке Новый в Воткинском районе произошел пожар с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Двое мужчин 1981 и 1968 годов рождения проводили электросварочные работы внутри колодца. По предварительным данным, возгорание началось из-за воспламенения газовоздушной смеси. Оба пострадавших получили ожоги различной степени тяжести, один из них госпитализирован.

В ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки в Удмуртии зарегистрировано 4 пожара.

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