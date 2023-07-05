На пост ГФИ по Удмуртии назначен Павел Волков

Нового ГФИ по Удмуртии представили 5 июля

Сегодня, 5 июля, Удмуртию с рабочим приездом посетил полномочный представитель президента России по ПФО Игорь Комаров. На совещании полпред представил нового главного федерального инспектора по Удмуртии – им стал экс-ГФИ по Республике Марий Эл Павел Волков.

Основными задачами Волкова станут развитие промышленности, вопросы кадрового дефицита на предприятиях ОПК, а также социальные гарантии работников ОПК. Кроме того, новый ГФИ будет курировать фонд «Защитники Отечества» в Удмуртии.

Напомним, ранее эту должность занимал Сергей Панов, но в начале апреля 2023 года он сложил полномочия в связи с достижением им 65 лет. Он выполнял обязанности ГФИ с апреля 2019 года.

СПРАВКА

Павел Волков родился 12 марта 1979 года в Горьком. Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта.

2000-2005 гг. – ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела юридической экспертизы и кодификации законодательства главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.

2005-2007 гг. – начальник отдела контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата Управления Федеральной регистрационной службы Российской Федерации по Нижегородской области.

2007-2013 гг. – советник, главный советник, заместитель начальника департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.

2013-2020 гг. – федеральный инспектор по Кировской области департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов России и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.

2020-2022 гг. – главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.

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