Передвижной медкомплекс и маммограф поступили в Красногорскую больницу Удмуртии

Фото: Минздрав Удмуртии

В Красногорскую районную больницу поступили передвижной медицинский комплекс и стационарный маммограф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

С помощью нового оборудования, закупленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в больнице будут проводить диагностические обследования. В передвижном комплексе пациенты смогут пройти два вида исследований – флюорографию и маммографию. Ежедневно здесь смогут проходить обследование более 60 человек.

«У нас в больнице не было собственного передвижного медицинского комплекса, и, конечно, мы его очень ждали. При относительно небольшом населении района у нас есть населенные пункты, отдаленные на 40 и более километров от райцентра, будем выезжать туда для проведения обследований», – сообщила главврач больницы Ольга Баженова.

По словам вице-премьера Эльвиры Пинчук, у этого оборудования куча плюсов. Во-первых, это компьютеризированные рабочие места для врача и лаборанта, места для которых предусмотрены в автобусе. Во-вторых, это возможность принимать даже маломобильных пациентов.

В Минздраве также отмечают, что больницу также поступил стационарный маммограф. Прием пациентов на новом оборудовании начнется сразу после получения необходимой документации.

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