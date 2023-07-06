Новый проезд из микрорайона «Столичный» организуют в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

Из микрорайона «Столичный» в Ижевске будет организован еще один выезд. Здесь активно строятся новые дома, растет автомобильный трафик. Пока улица Кунгурцева – это единственная дорога, ведущая к новым объектам.

Как сообщает администрация столицы Удмуртии, жители микрорайона не раз обращались с просьбой решить проблему выезда из микрорайона.

И вот, похоже, решение проблемы приблизилось. После обсуждения с ГИБДД, руководством города, службой благоустройства, решено – выезду быть!

«На выездном совещании представители муниципалитета и компании-застройщика приняли решение организовать еще один проезд между домами 12 и 14 по ул. Кунгурцева на Воткинское шоссе», - говорится в сообщении администрации.

В 2023 году специалисты компании-застройщика ЖК «Новый восход» разработают проектно-сметную документацию на обустройство участка дороги.

Средства на строительство проезда планируют предусмотреть в городском бюджете.

В итоге дорогой будут пользоваться жители мкрн «Столичный», ЖК «Кислород» и других микрорайонов, расположенных вдоль Воткинского шоссе.

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