Новый проезд из микрорайона «Столичный» организуют в Ижевске

Фото: администрация Ижевска
Из микрорайона «Столичный» в Ижевске будет организован еще один выезд. Здесь активно строятся новые дома, растет автомобильный трафик. Пока улица Кунгурцева – это единственная дорога, ведущая к новым объектам.
Как сообщает администрация столицы Удмуртии, жители микрорайона не раз обращались с просьбой решить проблему выезда из микрорайона.
И вот, похоже, решение проблемы приблизилось. После обсуждения с ГИБДД, руководством города, службой благоустройства, решено – выезду быть!
«На выездном совещании представители муниципалитета и компании-застройщика приняли решение организовать еще один проезд между домами 12 и 14 по ул. Кунгурцева на Воткинское шоссе», - говорится в сообщении администрации.
В 2023 году специалисты компании-застройщика ЖК «Новый восход» разработают проектно-сметную документацию на обустройство участка дороги.
Средства на строительство проезда планируют предусмотреть в городском бюджете.
В итоге дорогой будут пользоваться жители мкрн «Столичный», ЖК «Кислород» и других микрорайонов, расположенных вдоль Воткинского шоссе.
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