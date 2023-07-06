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НовостиОбщество6 июля 2023 7:01

Прорыв воды произошел в городке Металлургов в Ижевске

На месте работает аварийная бригада
Софья Кель
Местные жители жалуются на лужи. Фото: @izhevsktop1

Местные жители жалуются на лужи. Фото: @izhevsktop1

В городке Металлургов в Ижевске произошел прорыв трубы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Прорвало трубу. Ходить по этим лужам просто невозможно», – жалуются ижевчане.

В администрации Ижевска сообщили, что на месте уже работает аварийная бригада «Ижводоканала». На данный момент утечка воды локализована.

«Сегодня ведутся работы по устранению причины порыва. Подача воды будет восстановлена не позднее 22 часов», – заверили в руководстве города.

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