Прорыв воды произошел в городке Металлургов в Ижевске

Местные жители жалуются на лужи. Фото: @izhevsktop1

В городке Металлургов в Ижевске произошел прорыв трубы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Прорвало трубу. Ходить по этим лужам просто невозможно», – жалуются ижевчане.

В администрации Ижевска сообщили, что на месте уже работает аварийная бригада «Ижводоканала». На данный момент утечка воды локализована.

«Сегодня ведутся работы по устранению причины порыва. Подача воды будет восстановлена не позднее 22 часов», – заверили в руководстве города.

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