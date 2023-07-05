Вездесущие кровососы: спасут ли жителей Удмуртии от клещей народные средства

«Комсомолка» решила проверить, работают ли в реальной жизни советы из интернета Фото: Мария Бакланова

Прогулка в лесу летом может быть опасна. На траве и кустах сидят переносчики смертельно опасных заболеваний – клещи. Поэтому очень важно обрабатывать одежду специальными составами, ассортимент которых в магазинах Удмуртии достаточно большой. Их эффективность мы проверяли в одном из наших материалов . Но, как мы узнали, многие, боясь за свое здоровье, не спешат брызгаться химией и предпочитают спасаться от кровососов народными средствами.

«Комсомолка» решила проверить, работают ли они в реальной жизни?

По советам из интернета

Пользователи всемирной паутины на различных форумах для любителей туризма, охоты и рыбалки пишут, что клещи не любят резких запахов, а потому советуют использовать в качестве репеллента эфирные масла, например, чайного дерева, эвкалипта, герани или цитрусовых. Некоторые пользователи пишут про муравьиный спирт и березовый деготь. Мы прислушались к этим советам и нашли все необходимое, кроме масла герани.

Как проводился эксперимент

Как и в прошлый раз, мы наносили средство на ватный диск, который предварительно подержали в руках, чтобы он пропитался запахом человека. Пахучее вещество мы закрывали вторым ватным диском, чтобы избежать прямого контакта клеща с самим веществом. Клеща отпугивает запах, к тому же вряд ли человек, отправляясь на пикник, готов обмазать себя с ног до головы аромамаслом или дегтем.

Закончив приготовления, мы брали клеща и сажали его прямо на вату. Нам было важно понять, за сколько секунд кровосос покинет обработанный участок и покинет ли вообще.

По итогу эффект от народных средств не был впечатляющим.

Диск с муравьиным спиртом клещ не покинул, просто за 22 секунды отполз от эпицентра запаха и стал блуждать по периметру. Примерно такая же ситуация произошла с маслом полыни и апельсина. От этих образцов клещ отбежал подальше за 12 секунд, но пахнущий ватный диск не покинул. Это означает, что в реальных условиях клещ просто бы добрался до необработанного места и там бы начал свою трапезу.

А вот чайное дерево сработало немного лучше. Клещ не просто убежал с обработанной части ваты за 15 секунд, но и попытался убежать за ее пределы.

Деготь и масло эвкалипта показали лучшие результаты – 11 и 9 секунд. С обоих образцов паразит сбежал, причем постарался отползти от них как можно дальше. Весь ход эксперимента мы засняли на видео.

И все же можно ли использовать народные средства?

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что все довольно спорно. Средства от клещей, которые можно купить в магазине, более эффективны, и ими достаточно просто обработать одежду. Масла же хоть и натуральны, но по действию слабее. Да и нанести их получится только на открытые участки кожи, иначе можно испортить одежду. Безусловно, при крайней необходимости, когда под рукой нет репеллента, их тоже можно использовать.

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