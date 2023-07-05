Вездесущие кровососы: спасут ли жителей Удмуртии от клещей народные средства

«Комсомолка» решила проверить, работают ли в реальной жизни советы из интернета
Фото: Мария Бакланова
Прогулка в лесу летом может быть опасна. На траве и кустах сидят переносчики смертельно опасных заболеваний – клещи. Поэтому очень важно обрабатывать одежду специальными составами, ассортимент которых в магазинах Удмуртии достаточно большой. Их эффективность мы проверяли в одном из наших материалов . Но, как мы узнали, многие, боясь за свое здоровье, не спешат брызгаться химией и предпочитают спасаться от кровососов народными средствами.
«Комсомолка» решила проверить, работают ли они в реальной жизни?
Пользователи всемирной паутины на различных форумах для любителей туризма, охоты и рыбалки пишут, что клещи не любят резких запахов, а потому советуют использовать в качестве репеллента эфирные масла, например, чайного дерева, эвкалипта, герани или цитрусовых. Некоторые пользователи пишут про муравьиный спирт и березовый деготь. Мы прислушались к этим советам и нашли все необходимое, кроме масла герани.
Как и в прошлый раз, мы наносили средство на ватный диск, который предварительно подержали в руках, чтобы он пропитался запахом человека. Пахучее вещество мы закрывали вторым ватным диском, чтобы избежать прямого контакта клеща с самим веществом. Клеща отпугивает запах, к тому же вряд ли человек, отправляясь на пикник, готов обмазать себя с ног до головы аромамаслом или дегтем.
Закончив приготовления, мы брали клеща и сажали его прямо на вату. Нам было важно понять, за сколько секунд кровосос покинет обработанный участок и покинет ли вообще.
По итогу эффект от народных средств не был впечатляющим.
Диск с муравьиным спиртом клещ не покинул, просто за 22 секунды отполз от эпицентра запаха и стал блуждать по периметру. Примерно такая же ситуация произошла с маслом полыни и апельсина. От этих образцов клещ отбежал подальше за 12 секунд, но пахнущий ватный диск не покинул. Это означает, что в реальных условиях клещ просто бы добрался до необработанного места и там бы начал свою трапезу.
А вот чайное дерево сработало немного лучше. Клещ не просто убежал с обработанной части ваты за 15 секунд, но и попытался убежать за ее пределы.
Деготь и масло эвкалипта показали лучшие результаты – 11 и 9 секунд. С обоих образцов паразит сбежал, причем постарался отползти от них как можно дальше. Весь ход эксперимента мы засняли на видео.
Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что все довольно спорно. Средства от клещей, которые можно купить в магазине, более эффективны, и ими достаточно просто обработать одежду. Масла же хоть и натуральны, но по действию слабее. Да и нанести их получится только на открытые участки кожи, иначе можно испортить одежду. Безусловно, при крайней необходимости, когда под рукой нет репеллента, их тоже можно использовать.
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