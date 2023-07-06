56-летнего мужчину с нарушением мозгового кровообращения эвакуировали из Уфы в Удмуртию

Фото: Минздрав Удмуртии

Врачи санавиации Удмуртии эвакуировали из Уфы 56-летнего жителя республики с нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина из Ижевска работает водителем большегруза, и в одну из смен его грузовик попал в ДТП на территории Башкирии. Потерпевшего экстренно доставили в больницу с признаками острого нарушения мозгового кровообращения. В медучреждении он прошел необходимое лечение, сразу после которого был эвакуирован в Удмуртию с помощью санавиации. В дальнейшем за его состоянием следили специалисты неврологического отделения РКБ №1.

Напомним, ранее с помощью санавиации удалось спасти жизнь пятимесячного малыша из Можги. У ребенка обнаружили гематому в головном мозге.

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