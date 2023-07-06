Двое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии 6 июля

Общая площадь пожара составила 54 кв.м Фото: Мария Бакланова

6 июля, в 00:55 в деревне Макшаки Сарапульского района произошел страшный пожар – загорелся дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В огне погибли двое мужчин 1953 и 1943 годов рождения. Также один мужчина 1985 года рождения получил ожоги различной степени тяжести, сейчас он находится под наблюдением врачей в больнице.

К моменту приезда первой группы пожарных дом был полностью объят огнем. Пламя уничтожило кровлю, внутреннюю отделку и имущество. Общая площадь пожара составила 54 кв.м. В его тушении специалистам помогали добровольцы. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания электрических проводов на кухне.

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