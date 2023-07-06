Суд над экс-директором охранявшей школу №88 организации прошел в Ижевске

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В Ижевске прошло судебное заседание по делу экс-директора организации, которая занималась охраной школы №88. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По мнению стороны обвинения, мужчина не обеспечил безопасность в школе №88, что в результате привело к страшной трагедии 26 сентября 2022 года. Напомним, экс-выпускник учебного заведения проник в здание и устроил стрельбу, в результате которой погибло 18 человек.

Экс-директора обвиняют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Неправомерный оборот средств платежей». Во время судебного заседания гособвинитель озвучил обвинительный приговор. Следующее слушание назначено на 19 июля.

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