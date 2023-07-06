Жители Ижевска не могут зарегистрировать дома в районе аэропорта

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Ижевчане не могут получить разрешение на строительство домов и приватизацию недвижимости и земельных участков в деревне Новое Мартьяново. Об этом «Комсомолке» сообщили наши читатели.

«Говорят, что разрешение больше никто не получит, а все садоогороды на прилегающей к аэропорту территории будут сносить. Вопросы мы задаем, но ответа пока не получили», – рассказывает наш читатель.

Редакция «Комсомолки» обратилась в администрацию Завьяловского района и выяснила, что ограничения действительно ввели и при чем еще два года назад.

«Седьмая подзона приаэродромной территории аэропорта Ижевск была установлена приказом Росавиации 27.01.2021. После этого владельцы земельных участков, попавших в эту зону, действительно не могут получить разрешение на строительство и зарегистрировать свои дома», – разъяснили в администрации.

Получается, что зарегистрировать жилье на данный момент могут лишь те собственники, что получили разрешение на строительство до 27 января 2021 года. Сейчас разрабатывается проект по уменьшению приаэродромной зоны. Его принятие позволит жильцам реализовать свое право на строительство и регистрацию жилых помещений, но на данный момент загадывать что-то на будущее еще рано.

В администрации нас также заверили в том, что садоогороды сносить не собираются.

«Администрация Завьяловского района не планирует выкупать и сносить СНТ», – уточнили в ведомстве.

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